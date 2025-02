Ascolti tv, Amici di Maria De Filippi e Verissimo (con Selvaggia Lucarelli) stracciano Domenica In. Ital-rugby disastro

Ascolti tv ieri 23 febbraio 2025: Domenica In cala dopo l'exploit post Sanremo 2025

Domenica In dopo il boom della scorsa settimana con lo Speciale Sanremo arriva a 2.456.000 spettatori (19.2%) nella prima parte, 2.227.000 spettatori (19.1%) nella seconda parte e 1.936.000 spettatori (16.9%) nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. Nella precedente puntata in diretta dall'Ariston con ospiti tutti gli artisti in gara a Sanremo 2025 il programma di Rai1 condotto da Mara Venier aveva raggiunto 5.580.000 spettatori (41.2%) nella prima parte, 5.543.000 spettatori (44%) nella seconda parte e 5.323.000 spettatori (34.4%) nella terza parte.

A seguire Da Noi… A Ruota Libera di Francesca Fialdini viene visto da 1.830.000 spettatori con il 14.2%. La scorsa settimana, il programma non era andato in onda per lasciare spazio allo Speciale Sanremo 2025.

Ascolti tv, Amici di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin (con Selvaggia Lucarelli) trionfano

Amici di Maria De Filippi su Canale 5 sale a 3.102.000 spettatori (24.3%) contro i 2.178.000 spettatori (15.9%) della scorsa settimana.

Sulla stessa rete Verissimo intrattiene 2.450.000 spettatori (21.6%) nella prima parte, 2.618.000 spettatori (21.1%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.648.000 spettatori (19.4%) nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo.

Silvia Toffanin con ospite Selvaggia Lucarelli quindi cresce rispetto alla scorsa domenica quando aveva ottenuto 1.472.000 spettatori (11.7%) nella prima parte, 1.549.000 spettatori (11.7%) nella seconda parte e 1.452.000 spettatori (9.9%) nella terza parte.

Ascolti tv, Italia-Francia del Sei Nazioni: flop in campo e lo share non decolla

La partita Italia-Francia per il Sei Nazioni di Rugby è un bagno di sangue in campo, con la durissima sconfitta per 24-73 e non va in meta neanche su Rai2 dove ottiene 634.000 spettatori (5.4%).