Ascolti tv, il duo Brindisi-Del Debbio è vincente. Zona Bianca cresce al 5,4%

Ascolti tv ieri 24 luglio 2023: Temptation Island è il programma più visto con 3.29 milioni per il 26% di share

Canale 5 stravince negli ascolti tv per la prima serata di lunedì con Temptation Island. La penultima puntata del reality show ha incollato al video 3.299.000 spettatori pari al 26% di share. Secondo posto per Rai1 con Il Giovane Montalbano, che è stato visto da 2.548.000 spettatori pari al 17.1% di share. Molto più distanti le repliche di Report su Rai3 con 892.000 spettatori e il 5.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 24 luglio 2023 per le altre reti: Che Todd Ci Aiuti su Rai2 con 463.000 spettatori (3.2%), Le Iene Presentano Inside con una puntata dedicata a David Rossi su Italia 1 con 598.000 spettatori (4.6%), Zona Bianca su Rete 4 con 653.000 spettatori (5.4%), Il Giocatore – Rounders su La7 con 406.000 spettatori (2.8%), Gomorra – La Serie 4 su TV8 con 139.000 spettatori (0.9%), Only Fun – Comico Show sul Nove con 448.000 spettatori (3%).