Ascolti tv, Temptation Island scaccia Noos e sfiora il 30%. Brindisi batte Maggioni con il 5%

Ascolti tv ieri 24 luglio 2024: Zona Bianca (5%) batte Newsroom (3%)

Canale 5 domina negli ascolti tv con la penultima puntata di Temptation Island, che ha appassionato 3.463.000 spettatori per il 29.8% di share. Secondo posto per Un amore in Cornovaglia su Rai1 con 1.930.000 spettatori pari al 12.7% di share. Viale Mazzini data la concorrenza del docu-reality di Mediaset si è vista costretta a posticipare la programmazione di Noos con Alberto Angela. Terzo posto per Chicago Fire su Italia 1 con 889.000 ascoltatori per 6.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 24 luglio 2024 per le altre reti: L'ispettore Coliandro su Rai2 con 700.000 spettatori (4.8%), Newsroom su Rai3 con 459.000 spettatori (3%). Nella prima puntata Monica Maggioni aveva interessato 784.000 spettatori (5.4%). Zona Bianca su Rete 4 con 586.000 spettatori (5%). La scorsa settimana Giuseppe Brindisi aveva chiuso con 702.000 spettatori (6.4%). La caduta, cronache della fine del fascismo su La7 con 714.000 spettatori (4.8%), Pechino Express La via delle Indie su TV8 con 208.000 spettatori (1.5%), Rocky sul Nove con 318.000 spettatori (2.3%).