Ascolti tv, Filorosso Revolution inizia sopra il 4%. La coppia Telese-Aprile al 6,6%

Ascolti tv ieri 23 luglio 2024: In Onda interessa 962.000 spettatori per il 6.6% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv del martedì con la replica di Ciao Darwin, che ha divertito 1.708.000 spettatori per il 15.9% di share. Segue Sophie Cross Verità nascoste su Rai1 con 1.502.000 spettatori pari al 10.8% di share. Terzo posto per Le Iene presentano - Inside su Italia 1 con 969.000 spettatori per il 9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 23 luglio 2024 per le altre reti: Generazione di Fenomeni - La miglior squadra di pallavolo del XX secolo su Rai2 con 546.000 spettatori (3.8%), la prima puntata di Filorosso Revolution su Rai3 con 490.000 spettatori (4.1%), Delitti ai Caraibi - Omicidio alla distilleria su Rete 4 con 539.000 spettatori (4.1%), Quattro matrimoni in Italia su TV8 con 554.000 spettatori (3.8%), In Onda in prima serata su La7 con 962.000 spettatori (6.6%), Ip Man 3 sul Nove con 332.000 spettatori (2.4%).