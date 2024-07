Ascolti tv, Porro chiude al 5,4% con Casellati e Nordio. Ilary con Battiti Live al 21,2%

Ascolti tv ieri 22 luglio 2024: Cornetto Battiti Live è il programma più visto con 2.3 milioni di spettatori per il 21,2% di share

Canale 5 vince la gara degli ascolti tv con Cornetto Battiti Live, che ha fatto ballare 2.323.000 spettatori per il 21.2% di share. Segue Rai1 con la replica di Nero a metà, che ha appassionato 1.695.000 spettatori pari all’11.8% di share. Terzo posto per Chicago P.D su Italia 1 con 1.053.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 22 luglio 2024 per le altre reti: Panda su Rai2 con 529.000 spettatori (3.6%), Kilimangiaro Estate su Rai3 con 763.000 spettatori (5%), Quarta repubblica su Rete 4 con ospiti il ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro della Giustizia Carlo Nordio arriva a 618.000 spettatori (5.4%). La scorsa settimana Nicola Porro aveva interessato 651.000 spettatori (5.9%). la replica di 100 minuti - Anatomia di un Truffatore su La7 con 587.000 spettatori (4%), Victoria Cabello: viaggi pazzeschi su TV8 con 353.000 spettatori (2.3%), Stargate sul Nove con 482.000 spettatori (3.5%).