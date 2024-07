Ascolti tv, Papi battuto dalle repliche di Report. In Onda arriva al 5,8% di share

Ascolti tv ieri 21 luglio 2024: la replica di Report fa più spettatori di Italia 1. In Onda in prima serata arriva a 926mila spettatori per il 5,8% di share

Canale 5 si piazza al vertice negli ascolti tv con Segreti di Famiglia, che ha ottenuto 1.668.000 spettatori pari al 13.8% di share. Secondo posto invece per Rai1 con la replica di Mina Settembre - Cosa resta di noi, che ha appassionato 1.689.000 spettatori pari al 12.6% di share. Medaglia di bronzo per la la replica di Report su Rai3 con 904.000 spettatori per il 7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 21 luglio 2024 per le altre reti: Il velo nuziale - Luna di miele in Grecia su Rai2 con 406.000 spettatori (3.5%),la prima puntata di Tilt - Tieni il tempo su Italia 1 con 786.000 spettatori (7%), Pearl Harbor su Rete 4 con 452.000 spettatori (5.5%), Italia's Got Talent - Audizioni su TV8 con 404.000 spettatori (3.4%), In Onda - prima serata su La7 con 926.000 spettatori (5.8%), Little Big Italy sul Nove con 323.000 spettatori (2.7%).