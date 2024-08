Ascolti tv, Poletti inciampa in prima serata. Stasera Italia scende sotto il 4% di share

Ascolti tv ieri 25 agosto 2024: anche Enrico Papi con Tilt chiude in discesa con il 6% di share

Segreti di famiglia su Canale 5 vince negli ascolti tv della domenica con 1.746.000 spettatori con il 15.1% di share. Brave ragazze su Rai1 con 1.362.000 spettatori pari all’11.2% di share. Chiude il podio Tilt - Tieni il tempo su Canale 5 con 606.000 spettatori per il 6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 25 agosto 2024 per le altre reti: CSI: Vegas su Rai2 con 491.000 spettatori (3.8%), le repliche di Farwest su Rai3 con 544.000 spettatori (4.8%), Stasera Italia su Rete 4 con la conduzione di Roberto Poletti viene prolungato in prima serata ma non ottiene un grande risultato. Il programma arriva a 450.000 spettatori (3.6%). Nell'access prime time, invece, aveva raggiunto un picco di 681.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Diana – La Storia Segreta di Lady D su La7 con 289.000 spettatori (2.4%), Italia's Got Talent su TV8 con337.000 spettatori (2.9%), Little Big Italy sul Nove con 415.000 spettatori (3.4%).