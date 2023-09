Ascolti tv, Pomeriggio Cinque perde con La Vita in Diretta ma cresce al 19%

Ascolti tv ieri 25 settembre 2023: La Vita in Diretta su Rai1 raggiunge 1.83 milioni di spettatori per il 20,5% di share

Pomeriggio Cinque ha registrato numeri eccellenti all'esordio. Myrta Merlino poteva vantarsi di aver avuto un inizio di stagione migliore rispetto a Barbara D'Urso ma con l'andare delle puntate gli ascolti tv sono andati via via calando. Ieri però il programma di Canale 5 ha dato segni di vita, anche se perde comunque la sfida con La Vita in Diretta.

Merlino allontana per il momento lo spettro di Simona Branchetti, che si vocifera potrebbe succedergli già nel corso di questa stagione, e negli ascolti tv ieri 25 settembre 2023 arriva a 1.462.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e 1.377.000 spettatori (15.9%) nella seconda parte (Saluti: 1.249.000 – 12.9%). I casi della donna bruciata viva a Pantelleria dal compagno e di Alessia Pifferi, la madre che lasciato morire la figlia neonata di fame, hanno evidentemente attirato l'attenzione del pubblico.

Alberto Matano su Rai1, invece, ottiene 1.410.000 spettatori con il 18.4% nella presentazione e 1.832.000 spettatori con il 20.5% nel programma.