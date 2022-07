Ascolti TV ieri 26 luglio 2022: In Onda in crescita, Battiti Live stabile

Ascolti TV ieri 26 luglio 2022: il programma di approfondimento di La7 chiude con 819mila spettatori e il 5,6% di share

Rai1 conquista gli ascolti TV della prima serata di ieri con il film Innamorarsi a Bora Bora, che ha emozionato 2.081.000 spettatori per il 14.4% di share. Secondo posto per Canale 5 con Un boss in salotto, che ha divertito 1.732.000 spettatori per il 12.5%. Sul gradino più basso del podio si piazza Battiti Live su Italia 1 con 1.295.000 spettatori pari al 11.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 26 luglio 2022 per le altre reti: Inghilterra-Svezia, la semifinale degli Europei Femminili di calcio, su Rai2 con 697.000 spettatori (4.6%), Filorosso su Rai3 con 718.000 spettatori (5.8%), Harry Wild – La signora del delitto su Rete 4 con 570.000 spettatori (4.1%), In Onda su La7 con 819.000 spettatori (5.6%), Il triangolo delle Bermuda – Il mare del Nord su TV8 con 322.000 spettatori (2.5%) e Faster sul Nove con 284.000 spettatori (2%).

Ascolti TV ieri 26 luglio 2022 nell'access prime time

Rai1 è solo in vetta anche negli ascolti TV ieri 26 luglio 2022 nell'access prime prime con Techetechetè, visto da 3.030.000 telespettatori pari al 19,37% di share. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.471.000 telespettatori (15,80%), Blob su Rai3 con 706.000, spettatori (5,07%) e Viaggio in Italia con 834.000 spettatori (5,59%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.039.000 telespettatori (6,71%), Controcorrente su Rete 4 con 797.000 telespettatori (5,29%) nella prima parte 1.010.000 di spettatori (6,42%) nella seconda, In Onda su La7 con 1.196.000 telespettatori (7,66%).