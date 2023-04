Ascolti TV ieri 27 aprile 2023: Del Debbio travolge ancora Formigli

Ascolti TV ieri 27 aprile 2023: Dritto e Rovescio arriva a 989mila spettatori per il 6,9% di share

Rai1 ottiene il primo posto negli ascolti TV del giovedì con Un Passo dal Cielo 7, che ha appassionato 4.061.000 spettatori pari al 22.4% di share. Segue poi Canale 5 con la semifinale di Coppa Italia Fiorentina-Cremonese, che ha incollato al video 3.085.000 di tifosi con il 15.4% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 si piazza al terzo posto con un a.m. di 989.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 27 aprile 2023 per le altre reti: Con Air su Rai2 con 873.000 spettatori (4.7%), Back to School su Italia 1 con 945.000 spettatori (6.2%), il ritorno di Indovina Chi Viene a Cena su Rai3 con 766.000 spettatori (3.9%), Piazzapulita su La7 con 734.000 spettatori (5.1%), 4 Hotel su TV8 con 409.000 spettatori (2.4%), Il Contadino Cerca Moglie – I Protagonisti sul Nove con 309.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 27 aprile 2023 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 27 aprile 2023 con Cinque Minuti, che arriva a 4.198.000 spettatori con il 21.8% di share. Affari Tuoi ottiene 4.811.000 spettatori con il 23.1% di share. Seguono sulle altre reti: Striscina la Notizina su Canale 5 con 3.473.000 spettatori (17.8%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.611.000 spettatori (7.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.360.000 spettatori (6.9%), Stasera Italia su Rete 4 con 881.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 783.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte e Otto e Mezzo su La7 con 1.462.000 spettatori (7.1%).