Ascolti tv, Merlino affonda invece di risalire. Pomeriggio 5 non si smuove

Ascolti tv ieri 27 settembre 2023: La Vita in Diretta sale a 1.82 milioni di spettatori per il 21,18% di share

Myrta Merlino è tornata sulla graticola dopo il crollo di martedì. Lunedì Pomeriggio Cinque era infatti risalito fino a superare il 20% di share ma il giorno successivo era risceso a 1.275.000 spettatori (16.3%) nella prima parte e 1.198.000 spettatori (13.7%) nella seconda parte. Canale 5 quindi ha perso nettamente (e di nuovo) la sfida La Vita in Diretta, che aveva realizzato 1.826.000 spettatori con il 20.5% di share.

A Merlino sembra mancare la spinta giusta per risalire. Pomeriggio Cinque ieri infatti registra 1.211.000 di spettatori (16,26%) nella prima parte e 1.129.000 spettatori (13,57%) nella seconda parte (Saluti - 1.081.000 spettatori e 11,64%). Basterà per evitare di essere sostituita come è successo alla sua predecessora, Barbara D'urso? Si vocifera infatti che al suo posto Mediaset potrebbe mettere Simona Branchetti.

Alberto Matano su Rai1 dal canto suo ottiene 1.497.000 spettatori (20,05%) nella presentazione e 1.821.000 spettatori (21,18%) nel programma.