Ascolti TV ieri 28 agosto 2022: Rai1 è prima, Zona Bianca al quarto posto

Ascolti TV ieri 28 agosto 2022: il talk di Brindisi raggiunge 630mila spettatori per il 5,5% di share

Rai1 è ancora prima negli ascolti TV grazie alle repliche de La Dama Velata con 2.329.000 spettatori pari al 17% di share. Seconda posizione per Instant Family su Canale 5 con 1.594.000 spettatori pari al 12.3% di share. Medaglia di bronzo per le Città Segrete su Rai3 con 860.000 spettatori pari al 6.3% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 28 agosto 2022 per le altre reti: TG2 Post su Rai2 con 705.000 spettatori (4.8%) e Bull con 539.000 spettatori (3.8%), Ready Player One su Italia 1 con 654.000 spettatori (5.1%), Zona Bianca su Rete 4 con 630.000 spettatori (5.5%), Miss Marple su La7 con 223.000 spettatori (2,1%), Italia’s Got Talent – Best of su TV8 con 482.000 spettatori (3.6%), I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo sul Nove con 404.000 spettatori (2,8%).

Ascolti TV ieri 28 agosto 2022 nell'access prime time

Su Rai 1 si conferma al primo posto negli ascolti TV ieri 28 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, visto da 3.127.000 spettatori per il 21.5% di share. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.279.000 spettatori (15.7%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 825.000 spettatori (5.7%), Controcorrente su Rete 4 con 709.000 spettatori nella prima parte (5%) e 784.000 spettatori (5.4%) nella seconda, Sapiens Files – Un Solo Pianeta su Rai3 con 555.000 spettatori (3.8%), In Onda su La7 con 721.000 spettatori (5%).