Ascolti tv, l'italvolley non decolla, battuta dalle repliche di Montalbano

Ascolti tv ieri 28 agosto 2023: l'omaggio a Maurizio Costanzo è stato seguito da 1.4 milioni di spettatori per il 9% di share

Rai1 stravince negli ascolti tv con la replica de Il Giovane Montalbano, che ottiene 3.037.000 spettatori pari al 19.1% di share. Seconda posizione per Italia-Belgio per gli Europei maschili di pallavolo 2023 su Rai 2 con 1.746.000 spettatori per il 10.2% di share. Medaglia di bronzo per Maurizio Costanzo Show – Speciale 20 Anni che sostituisce Scherzi a Parte su Canale 5 con 1.432.000 spettatori e il 9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 28 agosto 2023 per le altre reti: Copia originale su Rai3 con 803.000 spettatori (4.9%), la replica di Le Iene presentano: Inside su Italia 1 con 1.174.000 spettatori (9%), The Rock su Rete 4 con 476.000 spettatori (3.6%), Atlantide Files su La7 con 426.000 spettatori (2.7%), Trappola in alto mare su TV8 con 361.000 spettatori (2.3%), The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo sul Nove con 378.000 spettatori (2.5%).