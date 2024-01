Ascolti tv, Sinner campione di share: 2,6 milioni di spettatori al match point

Ascolti tv ieri 28 gennaio 2024: Eurosport arriva a 1.8 milioni di spettatori di media e 2.6 milioni collegati al match point

Jannik Sinner ha vinto ieri il suo primo grande slam battendo il russo Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open e si conferma anche campione negli ascolti tv. Il match trasmesso al mattino su Eurosport è stato infatti seguito da 1.841.049 telespettatori di media e 2.654.664 telespettatori collegati sul match point per uno share intorno al 17%. La sintesi della finale trasmessa sul Nove, invece, è stata vista da 579.000 spettatori (3.8%).

D'altronde i risultati di Sinner in termini di ascolti tv quest'anno sono stati eccezionali quasi quanto quelli ottenuti sul campo. I quarti di finale degli Australian Open del 23 gennaio tra l'altoatesino e Andrej Rublev sono stati seguiti da 425mila spettatori (20,5%) sulla pay tv con Eurosport 1 che è diventato primo canale in Italia durante la messa in onda. A novembre la partita persa da Sinner con Novak Djokovic per le Nitto ATP Finals 2023 a Torino aveva incollato al video 5.493.000 spettatori (29,3%) su Rai1 e 1.193.000 spettatori (6,4%) su Sky.