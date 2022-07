Ascolti TV ieri 28 luglio 2022: Niente effetto Berlusconi per Zona Bianca

Ascolti TV ieri 28 luglio 2022: il programma di Brindisi chiude in calo rispetto a settimana scorsa con 788mila spettatori per il 6,9% di share

Rai1 si piazza prima negli ascolti TV di ieri con le repliche di Don Matteo 12, che ha interessato 1.848.000 spettatori pari al 13.8%. Medaglia d'argento per Scappo a Caso su Canale 5 con 1.474.000 spettatori pari al 10.9% di share. Tim Summer Hits su Rai2 chiude al terzo posto con 1.184.000 spettatori pari al 10% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 28 luglio 2022 per le altre reti: FBI Most Wanted su Italia 1 con 967.000 spettatori (6.8%), La Grande Opera all’Arena di Verona su Rai3 con 664.000 spettatori (5%), Zona Bianca su Rete 4 con 788.000 spettatori (6.9%), In Onda Prima Serata su La7 con 696.000 spettatori (5%), Cops – Una Banda di Poliziotti su Tv8 con 240.000 spettatori (1.7%), Hitch – Lui sì che capisce le donne sul Nove con 249.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 28 luglio 2022 nell'access prime time

Rai1 resta al primo posto anche negli ascolti TV ieri 28 luglio 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che ha raccolto 2.620.000 spettatori con il 17.4%. Seguono per le altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.342.000 spettatori (15.5%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 905.000 spettatori (6.1%), la doppia puntata di Un Posto al Sole su Rai3 con 1.264.000 spettatori (8.5%), Controcorrente su Rete 4 con 773.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 945.000 spettatori (6.3%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 1.183.000 spettatori (7.8%).