Ascolti tv, Avanti Popolo ancora sotto il 3%. De Girolamo chiude in anticipo

Ascolti tv ieri 28 novembre 2023: Avanti Popolo si ferma ieri a 470mila spettatori per il 2,8% di share

Il destino di Avanti Popolo era ormai segnato. Il programma di Rai3 condotto da Nunzia De Girolamo verrà chiuso in anticipo come è successo a Pino Insegno con Il Mercante in Fiera e Bianca Guaccero con Liberi tutti!. La scelta dei vertici della Rai, come riferisce il Corriere della Sera e altre testate, è da imputare ai bassi ascolti tv ma anche al costo elevato di 200mila euro a puntata.

Anche ieri Avanti Popolo non è riuscito a sfondare la soglia del 3%. Il programma di Rai3 arriva infatti a 470.000 spettatori con il 2.8% di share. Nella precedente puntata aveva invece raggiunto 482.000 spettatori per il 2.92% di share. Stando agli ultimi rumors, Nunzia De Girolamo tornerà alla conduzione di Ciao maschio su Rai1 il sabato in seconda serata. Ancora non è chiaro chi andrà a sostituire Avanti Popolo.