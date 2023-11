Ascolti tv, Merlino risale. Pier Silvio è soddisfatto e le da un consiglio

Ascolti tv ieri 29 novembre 2023: Pier Silvio blinda il posto di Myrta Merlino ma preferirebbe si parlasse meno di cronaca nera

Pomeriggio Cinque continua a oscillare negli ascolti tv ma senza grandissimi scossoni. Il programma di Myrta Merlino su Canale 5 registra infatti segnali positivi ieri con 1.546.000 spettatori (15.8%) nella prima parte e 1.478.000 spettatori (13.2%) nella seconda parte (I Saluti a 1.501.000 e il 12.1%). Il martedì aveva fatto compagnia a 1.457.000 spettatori (14.9%) nella prima parte e 1.503.000 spettatori (13.1%) nella seconda parte (I Saluti: 1.553.000 – 12%).

In lieve calo invece La Vita in Diretta con 1.732.000 spettatori (17.9%) nella presentazione e 2.165.000 spettatori (19.1%) nella puntata. Il giorno precedente Alberto Matano su Rai1 aveva chiuso con 1.737.000 spettatori (18%) nella presentazione e 2.307.000 spettatori (19.9%) nel programma.

Gli ascolti tv di Pomeriggio Cinque non sono sicuramente eccezionali, tanto che da tempo si parla di una possibile sostituzione di Myrta Merlino. Ieri sul tema è intervenuto direttamente Pier Silvio Berlusconi commentano i risultati di Mediaset per il primo trimestre. L'ad del colosso della comunicazione blinda la poltrona della giornalista spiegando come su Pomeriggio Cinque è stato fatto un lavoro molto difficile. "Myrta Merlino ha dovuto fare un cambio a 360 gradi con una concorrenza molto forte. Io farei meno cronaca nera ma dobbiamo fare ascolto e gradimento".