Ascolti tv, Dritto e Rovescio va oltre il 5%. In Onda sprofonda sotto il 2%

Ascolti tv ieri 29 ottobre 2023: In Onda ancora negativo con 325mila spettatori per l'1,9% di share

Paolo Del Debbio non può dirsi pienamente soddisfatto del risultato raggiunto ieri negli ascolti tv. Nell'appuntamento domenicale Dritto e Rovescio su Rete 4 ottiene 712.000 spettatori (5.2%) con ospite, tra gli altri, anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. La scorsa settimana invece aveva chiuso con 787.000 spettatori (5.5%).

Molto male invece la coppia formata da Marianna Aprile e Luca Telese, i cui risultati con In Onda sono davvero mediocri. Il programma di La7 raggiunge appena 325.000 spettatori per l'1,9% di share, addirittura in calo rispetto alla scorsa domenica quando aveva ottenuto 450.000 spettatori con il 2.5% di share.