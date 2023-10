Ascolti tv, tonfo per Ranucci su Rai3. Report perde oltre il 3% di share

Ascolti tv ieri 29 ottobre 2023: perde anche Dritto e Rovescio con 712mila spettatori per il 5,2%

Rai1 vince negli ascolti tv della domenica con Cuori 2, che ha appassionato 2.908.000 spettatori pari al 16.6% di share. Che Tempo Che Fa sul Nove è secondo con 2.135.000 spettatori (10.7%) nella prima parte e 1.290.000 spettatori (10.3%) nella seconda parte chiamata Il Tavolo. Segue poi l'ultima puntata su Canale 5 di Caduta Libera – I Migliori, che ha divertito 1.395.000 spettatori con il 9.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 29 ottobre 2023 per le altre reti: Il Collegio su Rai2 con 655.000 spettatori (3.4%), Report su Rai3 con 1.165.000 spettatori (5.9%). La scorsa settimana Sigfrido Ranucci aveva ottenuto 1.578.000 spettatori (8.2%). Harry Potter e la pietra filosofale su Italia 1 con 1.084.000 spettatori (6.5%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con 712.000 spettatori (5.2%). La scorsa domenica Paolo Del Debbio aveva chiuso con 787.000 spettatori (5.5%). In Onda su La7 con 325.000 spettatori (1.9%). La coppia Aprile-Telese la scorsa domenica aveva raggiunto 450.000 spettatori con il (2.5%). il GP Messico di F1 su TV8 con 1.575.000 spettatori (8.2%).