Ascolti tv, Tú Sí Que Vales vince ancora. Ballando tiene e non affonda al 22%

Ascolti tv, Tú Sí Que Vales ancora primo programma. Ballando tiene su Rai 1. Gramellini resta sotto il 5%

Nella serata di ieri, sabato 28 ottobre 2023, su Rai1 la seconda puntata di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci, in onda dalle 21:19 alle 1:11, ha conquistato 3.175.000 spettatori pari al 22.2% di share (Tutti in Pista, dalle 20:45 alle 21:14, a 3.608.000 spettatori e il 19.7%). Su Canale5 la sesta puntata di Tú Sí Que Vales, dalle 21:30 alle 1, ha raccolto davanti al video 3.872.000 spettatori con uno share del 26.8% Sabato scorso il debutto di Ballando aveva conquistato 3.723.000 spettatori pari al 25.6% di share (Tutti in Pista, dalle 20:46 alle 21:15, a 4.057.000 e il 21.9%); mentre su Canale5 Tú Sí Que Vales aveva raccolto davanti al video 3.881.000 spettatori, raggiungendo lo stesso share.

Su Italia1 I Croods 2 – Una nuova era ha intrattenuto 815.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 il debutto di Macondo raggiunge 373.000 spettatori e il 2.4%. Su Rete4 Rocky Balboa totalizza un a.m. di 344.000 spettatori (2%). Su La7 In Altre Parole, dalle 20:46 alle 23:17, ha registrato 882.000 spettatori con il 4.9%, in linea con i dati di settimana scorsa. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 414.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Accordi&Disaccordi segna 421.000 spettatori (2.4%).