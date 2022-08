Ascolti TV ieri 3 agosto 2022: stabile Super Quark, cala Controcorrente

Ascolti TV ieri 3 agosto 2022: Controcorrente in prima serata chiude con 639mila spettatori per il 6% di share

Rai1 vince ancora negli ascolti TV con Super Quark, che ha interessato 1.735.000 spettatori pari al 13.9% di share. Secondo posto per la Strada del Silenzio su Canale 5, che chiude con 961.000 spettatori con uno share del 10.1%. Italia 1 si piazza terza con Chicago Fire, visto da 1.166.000 spettatori per il 9.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 3 agosto 2022 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 1.031.000 spettatori (7.5%) e Professor T. in replica con 647.000 spettatori (5.8%), Regine del campo su Rai3 con 630.000 spettatori (4.6%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con 639.000 spettatori (6%), La Corsa al Voto su La7 con 593.000 spettatori (4.7%), X Factor – Il Meglio delle Audizioni su TV8 con 404.000 spettatori (3.2%), Lara Croft: Tomb Raider sul Nove con 332.000 spettatori (2.5%).

Ascolti TV ieri 3 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 3 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, visto da 3.066.000 spettatori con il 21% di share. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.154.000 spettatori (14.8%), N.C.I.S. New Orleans su Italia 1 con 897.000 spettatori (6.1%), Viaggio in Italia su Rai3 con 868.000 spettatori (6%) e Un Posto al Sole con 1.171.000 spettatori (8%), Controcorrente su Rete 4 con 788.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 689.000 spettatori (4.7%) nella seconda, In Onda su La7 con 1.120.000 spettatori (7.6%).