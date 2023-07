Ascolti tv, Zona Bianca crolla di lunedì. Renzi sgambetta Brindisi

Ascolti tv ieri 3 luglio 2023: Il reality di Canale 5 è il programma più visto con 3.47 milioni di spettatori per il 26,3% di share

Canale 5 stravince negli ascolti tv per la prima serata con Temptation Island. Il reality ha appassionato 3.476.000 spettatori pari al 26.3% di share. Secondo posto per Rai1 con la replica di Il giovane Montalbano – La prima indagine di Montalbano. La serie tratta dai libri di Andrea Camilleri appassiona 2.435.000 spettatori pari al 14.8% di share. Medaglia di bronzo infine per Rai3 con le inchieste di Report. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci interessa 1.743.000 spettatori per il 9.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 3 luglio 2023 per le altre reti: CSI Vegas su Rai2 con 567.000 spettatori (3.5%), 2 Fast 2 Furius su Italia 1 con 779.000 spettatori (4.7%), Zona Bianca su Rete 4 nel primo appuntamento estivo del lunedì cala rispetto a mercoledì con un a.m di 600.000 spettatori (4.6%). Ieri sera Giuseppe Brindisi ha intervistato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Sotto il Segno del Pericolo su La7 con 447.000 spettatori (3%), Cops – Una banda di poliziotti su TV8 con 218.000 spettatori (1.3%), Only Fun – Comico show sul Nove con 363.000 spettatori (2.2%).