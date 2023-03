Ascolti TV ieri 30 marzo 2023: non c'è storia, Del Debbio batte Formigli

Ascolti TV ieri 30 marzo 2023: Dritto e Rovescio chiude con 992mila spettatori per il 7% di share

Rai1 conquista la prima serata negli ascolti TV del giovedì con il ritorno di Un Passo dal cielo 7, che ha appassioanto 4.656.000 spettatori pari al 27.2%. Secondo posto per Un Figlio di Nome Erasmus su Canale 5 che ottiene 1.580.000 spettatori pari al 9.6% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 è medaglia di bronzo con un a.m. di 992.000 spettatori pari al 7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 30 marzo 2023 per le altre reti: Captain Phillips – Attacco in mare aperto su Rai2 con 679.000 spettatori (3.9%), The Avengers su Italia 1 con 1.083.000 spettatori (6.5%), Splendida Cornice su Rai3 con 912.000 (4.7%), Piazza Pulita su La7 con 831.000 spettatori (5.8%), 4 Hotel su TV8 con 383.000 spettatori (2.3%), Faking It – Bugia o Verità? sul Nove con 348.000 spettatori (1.8%).

Ascolti TV ieri 30 marzo 2023 nell'access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV ieri 30 marzo 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 4.288.000 spettatori con il 22% di share. Soliti Ignoti ottiene 4.837.000 spettatori con il 23.2%. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.938.000 spettatori (18.9%), NCIS su Italia 1 con 1.361.000 spettatori (6.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.252.000 spettatori (6.3%), Stasera Italia su Rete 4 con 823.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 728.000 spettatori (3.5%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.561.000 spettatori (7.7%).