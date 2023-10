Ascolti tv, Iacona chiude la stagione in calo e Porro quasi lo raggiunge

Ascolti tv ieri 30 ottobre 2023: Quarta Repubblica in lieve calo a 733mila spettatori per il 5,3% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del lunedì con un nuova puntata de I Bastardi di Pizzofalcone, che ha appassionato 3.631.000 spettatori pari al 21.5% di share. Secondo posto per il Grande Fratello su Canale 5 con 2.271.000 spettatori con il 17.7% di share. La scorsa settimana il reality aveva ottenuto 2.797.000 spettatori (20.09%) il lunedì e 2.323.000 spettatori (17.1%) il giovedì. Medaglia di bronzo per Peppermint – L’Angelo della Vendetta su Italia 1 con 1.400.000 spettatori per il 7.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 30 ottobre 2023 per le altre reti: Liberi Tutti! su Rai2 con 438.000 spettatori (2.6%), PresaDiretta su Rai3 chiude la stagione con 1.121.000 spettatori (5.8%). Settimana scorsa Riccardo Iacona aveva raggiunto 1.278.000 spettatori (6.22%). Quarta Repubblica su Rete 4 con 733.000 spettatori (5.3%). Lo scorso lunedì Nicola Porro aveva segnato 852.000 spettatori (5.62%). Copycat – Omicidi in Serie su La7 con 421.000 spettatori (2.4%), GialappaShow su TV8 con 773.000 spettatori (4.6%), la nuova edizione de Il Contadino Cerca Moglie sul Nove con 533.000 spettatori (2.9%).