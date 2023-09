Ascolti tv, la prima serata è di Rai1. Sister Act batte Sapore di te

Ascolti tv ieri 31 agosto 2023: la vittoria della Fiorentina in Conference è stata seguita da 753mila spettatori per il 4,5% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del giovedì con Sister Act – Una svitata in abito da suora, che ha divertito 2.120.000 spettatori pari al 13.9% di share. Secondo posto per Sapore di te su Canale 5 con 1.764.000 spettatori pari al 12.4% di share. Sul gradino più basso del podio abbiamo Chicago Fire su Italia 1 con 1.193.000 spettatori pari al 7.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 31 agosto 2023 per le altre reti: Il Lato Oscuro della Mia Famiglia su Rai2 con 656.000 spettatori (4.3%), Materia Viva su Rai3 con 325.000 spettatori (2.3%), Unstoppable – Fuori controllo su Italia 1 con 619.000 spettatori (4.2%), In Onda Estate su La7 con 639.000 spettatori (4.1%), la partita Fiorentina-Rapid Vienna per i playoff di Conference League su TV8 con 753.000 spettatori (4.5%), la replica de Il Contadino Cerca Moglie sul Nove con 280.000 spettatori (2.2%).