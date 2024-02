Ascolti tv, Ore 14 sfiora l'8% di share. In calo Matano e Merlino

Ascolti tv ieri 31 gennaio 2024: in calo La Vita in Diretta (20,5%) e Pomeriggio Cinque (15,4%)

Passo indietro per Alberto Matano con La Vita in Diretta nella ascolti tv. Il programma di Rai1 ieri scende a 1.816.000 spettatori (19.3%) nella presentazione e 2.280.000 spettatori (20.5%) nella puntata. Il martedì aveva chiuso con 1.888.000 spettatori (20.3%) nella presentazione e 2.503.000 spettatori (22.2%) nel programma.

Leggero calo anche per Pomeriggio Cinque. Il format di Myrta Merlino su Canale 5 arriva infatti a 1.459.000 spettatori (15.4%) nella prima parte, 1.489.000 spettatori (13.4%) nella seconda parte e 1.479.000 spettatori (11.7%) nell’ultima parte chiamata ‘I Saluti’. Nella precedente puntata aveva raggiunto 1.500.000 spettatori (16%) nella prima parte, 1.385.000 spettatori (12.6%) nella seconda parte e 1.484.000 spettatori (11.5%) nell’ultima parte.

Balzo in avanti invece per Ore 14 con 895.000 spettatori per il 7.7% di share. Milo Infante il martedì è andato in onda in versione "light" per la Coppa del Mondo di Sci Alpino e aveva raggiunto 715.000 spettatori (6.4%).