Ascolti TV ieri 31 luglio 2022: Iene in calo con il giallo di Ponza

Ascolti TV ieri 31 luglio 2022: l'inchiesta dello show di Italia 1 chiude con 737mila spettatori per l'8,3% di share

Rai1 si conferma la prima rete negli ascolti TV con la replica de La Dama Velata, che ha emozionato 2.125.000 spettatori pari al 16.6% di share. Seconda posizione per la prima TV di The Crossing – Oltre il confine su Canale 5 con 1.150.000 spettatori e uno share del 9.1%. Medaglia di bronzo per Le Iene presentano – Il giallo di Ponza su Italia 1, che ha interessato 737.000 spettatori pari all’8.3%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 31 luglio 2022 per le altre reti: 9-1-1 su Rai 2 con 948.000 spettatori (7%) e 9-1-1 Lone Star con 815.000 spettatori (6.1%), Kilimangiaro Estate su Rai3 con 764.000 spettatori (6.1%), Vacanze ai Caraibi su Rete 4 con un a.m. di 673.000 spettatori (5.4%), Miss Marple su La7 con 290.000 spettatori (2.9%), Italia’s Got Talent – Best Of su TV8 con 408.000 spettatori (3.3%) e Terrybilmente Divagante in replica sul Nove con 432.000 spettatori (3.5%).

Ascolti TV ieri 31 luglio 2022 nell'access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV ieri 31 luglio 2022 per l'access prime time con Techetechetè, che ha divertito 2.459.000 spettatori pari al 17.9%. Seguono poi per le altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.201.000 spettatori (16%), N.C.I.S. su Italia 1 con 976.000 spettatori (7.2%), Sapiens Files – Un solo Pianeta su Rai3 con 581.000 spettatori (4.3%), Controcorrente su Rete 4 con 647.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 853.000 spettatori (6.1%) nella seconda, In Onda su La7 con 923.000 spettatori (6.8%).