Ascolti TV ieri 4 agosto 2022: TIM Summer Hits e Zona Bianca in crescita

Ascolti TV ieri 4 agosto 2022: il talk di Rete 4 batte in Onda con 789mila spettatori per il 7,4% di share

Rai1 non sbaglia un colpo con le repliche di Don Matteo e si aggiudica ancora una volta il primo posto negli ascolti TV. La fiction con Terence Hill è stata vista da 1.892.000 telespettatori, pari al 15,1% di share. Secondo posto per TIM Summer Hits su Rai2 con 1.250.000 telespettatori pari al 10,4%. Medaglia di bronzo per il film Giù le mani dalle nostre figlie su Canale 5 con 1.115.000 telespettatori pari all'8,9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 4 agosto 2022 per le altre reti: FBI: Most Wanted su Italia 1 con 1.119.000 telespettatori (8,3%), Zona Bianca su Rete 4 con 789.000 telespettatori (7,4%), In Onda su La7 con 638.000 spettatori (5%), La grande opera all’Arena di Verona: Nabucco su Rai3 con 558.000 telespettatori (4,5%), Robin Hood – La leggenda sul Nove con 328.000 telespettatori (2,6%), Tonno spiaggiato su Tv8 con 176.000 telespettatori (1,3%).

Ascolti TV ieri 4 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 è primo anche negli ascolti TV ieri 4 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che ottiene 2.818.000 spettatori con il 19.2%. Seguono poi per le altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.338.000 spettatori (16%), NCIS su Italia 1 con 989.000 spettatori (6.8%), Generazione Bellezza su Rai3 con 721.000 spettatori (5.2%) e Un Posto al Sole con 1.204.000 spettatori (8.2%), Controcorrente su Rete 4 con 816.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 813.000 (5.5%) nella seconda, In Onda su La7 con 926.000 spettatori (6.3%).