Ascolti TV ieri 4 maggio 2023: Del Debbio straccia Formigli, crollo Panicucci

Ascolti TV ieri 4 maggio 2023: Dritto e Rovescio chiude con 914mila spettatori per il 6,6% di share

Rai1 è prima negli ascolti TV del giovedì con Un Passo dal cielo 7, che ha appassionato 3.841.000 spettatori pari al 22.1%. Seconda posizione per Canale 5 con La Matassa, che ha divertito 1.897.000 spettatori pari all’11.2% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 è medaglia di bronzo con un a.m. di 914.000 spettatori e il 6.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 4 maggio 2023 per le altre reti: Il Giorno Sbagliato su Rai2 con 846.000 spettatori (4.5%), Back to School su Italia 1 con 743.000 spettatori (5.3%), Indovina chi Viene a Cena su Rai3 con 787.000 spettatori (4.3%), Piazza Pulita su La7 con 665.000 spettatori (4.7%), 4 Hotel su TV8 con 287.000 spettatori (1.8%), Un delitto senza corpo – Il caso Noventa sul Nove con 345.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 4 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 resta salda al primo posto per gli ascolti TV ieri 4 maggio 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 4.335.000 spettatori con il 22.9% di share. Affari Tuoi arriva a 4.679.000 spettatori con il 23.4% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.374.000 spettatori (16.9%), NCIS su Italia 1 con 1.228.000 spettatori (6.2%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.344.000 spettatori (6.9%), Stasera Italia su Rete 4 con 729.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 602.000 spettatori (3%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.252.000 spettatori (6.4%).