Ascolti TV ieri 5 aprile 2022: DiMartedì batte Cartabianca e Fuori dal Coro

Ascolti TV ieri 5 aprile 2022: DiMartedì supera Fuori dal Coro e Cartabianca con 1.29 milioni di spettatori e il 6,6% di share

Rai1 si conferma la prima rete negli ascolti TV con l’ultima puntata della fiction Studio Battaglia, che ha incollato allo schermo 4.224.000 spettatori pari al 19.7%. Secondo posto per la Champions League su Canale 5 con Manchester City – Atletico Madrid, seguita da 2.991.000 tifosi pari al 13% di share (pre e post gara nel complesso: 2.461.000 – 10.5%). Terzo posto per l’ultimo appuntamento con Stasera Tutto è Possibile su Rai2, visto da 1.634.000 spettatori pari al 9.3% di share (presentazione dalle 21.28 alle 21.50: 1.773.000 – 7.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 5 aprile 2022: La Pupa e il Secchione Show su Italia 1 (in onda dalle 21.42 all’1.17) con 1.246.000 spettatori e l’8.4% di share (presentazione dalle 21.27 alle 21.42: 1.235.000 – 5.2%), Cartabianca su Rai3 con 1.190.000 spettatori e il 6.2% di share (presentazione dalle 21.18 alle 21.31: 901.000 – 3.8%), Fuori dal Coro su Rete4 con 844.000 spettatori a.m. (5.1%), diMartedì su La7 con 1.290.000 spettatori e il 6.6% di share (DiMartedì Più: 422.000 – 5.5%), Italia’s Got Talent – Best Of su TV8 con 280.000 spettatori (1.5%), La Guerra dei Mondi sul Nove con 308.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV ieri 5 aprile 2022 per l'access prime time

Rai1 è ancora prima anche negli ascolti TV ieri 5 aprile 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, seguito da 4.896.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale 5 Striscina la Notizina arriva a 3.598.000 spettatori con uno share del 15.6%. NCIS – Unità Anticrimine su Italia 1 si ferma a 1.669.000 spettatori con il 7.1%. Che Succ3de? su Rai3 raccoglie 1.062.000 spettatori (4.7%). Stasera Italia su Rete4 si piazza dietro ad Otto e Mezzo su La7 con 1.085.000 spettatori (4.7%), nella prima parte e 1.100.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Il talk di Lilli Gruber ha interessato 1.839.000 spettatori (7.8%).

