Ascolti tv, Marcuzzi chiude male la stagione. Gentili fa il doppio dello share

Ascolti tv ieri 5 dicembre 2023: Le Iene si confermano a 1.4 milioni di spettatori per il 9,9% di share

Alessia Marcuzzi non può dirsi pienamente soddisfatta di come è andata questa stagione di Boomerissima. Ieri è andata in onda l'ultima puntata del programma di Rai2, che ha divertito 811.000 spettatori per il 4.9% di share. Marcuzzi chiude quindi la stagione in calo, dato che settimana scorsa era arrivata a 850.000 spettatori per il 5.3%. Nell'ultima puntata della precedente edizione, invece, aveva chiuso con 1.119.000 di spettatori per il 7,29% di share.

Buone notizie invece per Veronica Gentili. La giornalista con il compagno di conduzione Max Angioni arriva ieri con Le Iene a 1.409.000 spettatori pari al 9.9% di share. Settimana scorsa il programma di Italia 1 aveva interessato 1.326.000 spettatori per il 10% di share.