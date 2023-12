Ascolti tv, i funerali di Giulia Cecchettin seguiti da oltre 2 mln di italiani

Ascolti tv ieri 5 dicembre 2023: il TG5 invece raggiunge 1,47 milioni di spettatori per il 18,9% di share

Ieri mattina l'Italia si è fermata per commemorare Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta e diventata simbolo della lotta ai femminicidi. I funerali della giovane sono andati in onda in diretta su Rai1 e Canale 5 e sono hanno raggiunto sommando entrambe le reti il 50.6% di share.

Il TG1, dalle 10:45 alle 12:25, ha commosso 2.220.000 spettatori per il 31.7% di share. Lo speciale del TG5 su Giulia Cecchettin, dalle 10:47 alle 12:54, è stato invece scelto da 1.477.000 telespettatori con il 18.9% di share.