Ascolti TV, Meloni fa impennare Porro. Quarta Repubblica sale, Report scende

Ascolti TV ieri 5 giugno 2023: Quarta Repubblica chiude con 949mila spettatori per il 6,5% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV del lunedì con l’Isola dei Famosi, che ha incollato davanti al video 2.388.000 spettatori con il 19.5% di share. Secondo posto per Rai1 con la replica di Blanca, seguita da 2.688.000 spettatori pari al 15.2% di share. Report su Rai3 sale sul gradino più basso del podio con 1.661.000 spettatori e l’8.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 5 giugno 2023 per le altre reti: N.C.I.S. Los Angeles su Rai2 con 952.000 spettatori (5%), L’incredibile Hulk su Italia 1 con 1.127.000 spettatori (6.3%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 949.000 spettatori (6.5%), Yellowstone 4 su La7 con 268.000 spettatori (1.6%), Zlatan su TV8 con 429.000 spettatori (2.4%), Io Ci Sarò sul Nove con 560.000 spettatori (3.3%).

Ascolti TV ieri 5 giugno 2023 nell'access prime time

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti TV ieri 5 giugno 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti con 4.406.000 spettatori con il 23.3% di share. Affari Tuoi con 4.965.000 spettatori con il 24.4% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.457.000 spettatori (17%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.335.000 spettatori (6.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.219.000 spettatori (6.2%), Stasera Italia su Rete 4 con 860.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 820.000 spettatori (4%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.511.000 spettatori (7.5%).