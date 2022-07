Ascolti TV ieri 6 luglio 2022: Rai1 stravince su Canale 5 con SuperQuark

Ascolti TV ieri 6 luglio 2022: tra i talk, Controcorrente in prima serata chiude con 689mila spettatori e il 5,7% di share

Rai1 vince senza problemi la sfida degli ascolti TV con il ritorno di SuperQuark, che ha interessato 1.970.000 spettatori pari al 14.1% di share. Medaglia d'argento per Chi l’ha Visto? su Rai3, che ha coinvolto 1.791.000 spettatori pari ad uno share del 13.5%. Segue poi in classifica Italia 1 con Chicago Fire, che ha catturato l'attenzione di 1.242.000 spettatori peri all'8.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 6 luglio 2022 per le altre reti: Canale 5 con il finale de L’Ora – Inchiostro contro Piombo con 978.000 spettatori (7.1%), Un Piccolo Favore su Rai2 con 803.000 spettatori (5.7%), Controcorrente – Prima serata su Rete 4 con a.m. di 698.000 spettatori (5.7%), Atlantide – Storie di uomini e di Mondi su La7 con 373.000 spettatori (3.5%), Chi Vuole sposare mia Mamma? su TV8 con 22.000 spettatori (2,2%) e Trappola in fondo al Mare sul Nove con 431.000 spettatori (3.1%).

Ascolti TV ieri 6 luglio 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 6 luglio 2022 con Techetechetè, visto da 2.845.000 spettatori con il 18.1%. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.277.000 spettatori (14.5%), NCIS su Italia 1 con 1.122.000 spettatori (7.2%), Generazione Bellezza su Rai3 con 758.000 spettatori (5.1%) e Un Posto al Sole con 1.411.000 spettatori (8.9%), Controcorrente su Rete 4 con 726.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 791.000 (5%) nella seconda e In Onda su La7 con 919.000 spettatori (5.8%).