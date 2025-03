Ascolti tv, Che Dio ci aiuti non ha pietà del Grande Fratello. Belen vola sul Nove. Del Debbio vs Formigli...

Ascolti tv ieri 6 marzo 2025, Che Dio ci aiuti stende il Grande Fratello

Che Dio ci aiuti su Rai1 cala rispetto all'esordio ma si conferma al primo posto negli ascolti tv con 3.680.000 spettatori (20.6%).

Non ne approfitta il Grande Fratello, che su Canale 5 scende a 1.954.000 spettatori con uno share (15.4%). Il lunedì il reality condotto da Alfonso Signorini aveva intrattenuto 2.089.000 spettatori (16.1%).

Splendida cornice di Geppi Cucciari su Rai3 si conferma a 1.000.000 spettatori (6.3%).

Ascolti tv, Del Debbio batte Corrado Formigli

Dritto e rovescio su Rete 4 con 1.012.000 spettatori (7%) vince la sfida dei talk. Nella puntata precedente Paolo Del Debbio aveva interessato 823.000 spettatori (5.7%).

Piazzapulita su La7 si ferma a 913.000 spettatori (6.3%). La scorsa settimana Corrado Formigli aveva raggiunto 814.000 spettatori (5.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 6 marzo 2025 per le altre reti

Ascolti tv, Only Fun Comico Show vola al 4% con Belen e i PanPers

Detectives su Rai2 con 427.000 spettatori (2.5%), Harry Potter e i doni della morte: Parte II su Italia 1 con 1.056.000 spettatori (6.2%), la partita Ajax-Eintracht Francoforte di Europa League su TV8 con 614.000 spettatori (3.1%), Only Fun Comico Show cresce ancora sui 700mila spettatori - con picco a un milione - e fa il 4% (leggi l'intervista 'Belen uscita di seno a Only Fun e non ce ne siamo accorti' - I PanPers a tutto campo su Affaritaliani.it).