Ascolti tv, Porro non fa il botto senza Iacona. Quarta Repubblica sotto il 6%

Ascolti tv ieri 6 novembre 2023: Il reality di Canale 5 risale a 2.7 milioni di spettatori per il 20,5% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del lunedì con I Bastardi di Pizzofalcone 4, che ha intrattenuto 3.693.000 spettatori pari al 21.1% di share. Segue il Grande Fratello su Canale 5 con 2.716.000 spettatori con il 20.5% di share. La scorsa settimana il reality aveva raggiunto 2.271.000 spettatori (17.7%) il lunedì e 2.342.000 spettatori (17.4%) il giovedì. Terzo posto per The Protégé su Italia 1 con 1.451.000 spettatori per il 7.9% di share

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 6 novembre 2023 per le altre reti: Liberi Tutti! su Rai2 con 442.000 spettatori (2.5%), La verità inventata – A Thousand Lines su Rai3 con 421.000 spettatori (2.4%), Quarta Repubblica su Rete 4 con 848.000 spettatori (5.8%). Settimana scorsa Nicola Porro aveva ottenuto 733.000 spettatori (5.3%). Atlantide Files su La7 con 453.000 spettatori (2.7%), GialappaShow su TV8 con 812.000 spettatori (4.6%), Il Contadino Cerca Moglie sul Nove con 564.000 spettatori (3%).