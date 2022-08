Ascolti TV ieri 7 agosto 2022: medaglia di bronzo per il Monza neopromosso

Ascolti TV ieri 7 agosto 2022: il Monza di Berlusconi attira 774mila spettatori per il 6,8% di share

Rai1 è prima negli ascolti TV della domenica con la replica della fiction La dama velata, che ha emozionato 2.012.000 spettatori pari al 17.67% di share. Seconda posizione invece per il film Contra su Canale 5 con 1.159.000 spettatori pari al 9.23% di share. Medaglia di bronzo per Italia 1 con la gara di Coppa Italia Monza-Frosinone, seguita da 774.000 tifosi con il 6,8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 7 agosto 2022 per le altre reti: Bull su Rai2 con 842.000 spettatori (6.55%), Kilimangiaro su Rai3 con 674.000 spettatori (5.55%), Sharm El Sheik su Rete 4 con 528.000 spettatori (6.50%), Miss Marple su La7 con 400.000 spettatori (3.25%), Italia’s Got Talent – The Best su Tv8 con 507.000 spettatori (4.6%) e Sono nata il 23 sul Nove con 520.000 spettatori (4.2%).

Ascolti TV ieri 7 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 è ancora prima negli ascolti TV ieri 7 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, visto da 2.705.000 spettatori con il 20,20% di share. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 1.809.000 spettatori (13.53%), Coppa Italia Live su Italia1 con 354.000 spettatori (2.74%), Controcorrente su Rete 4 con 737.000 spettatori nella prima parte (5.66%) e 886.000 (6.58%) nella seconda, Sapiens – Un Solo Pianeta su Rai3 con 579.000 spettatori (4.38%), In Onda su La7 con 1.077.000 spettatori (8,07%).