Ascolti TV ieri 7 aprile 2022: PiazzaPulita surclassa Dritto e Rovescio

Ascolti TV ieri 7 aprile 2022: PiazzaPulita è il primo talk nel prime time con 1 milioni di spettatori per il 6,3% di share

Don Matteo 13 su Rai1, in onda dalle 21.39 alle 23.27, cala negli ascolti TV ma si conferma primo con 5.680.000 spettatori pari al 26.4% di share. Secondo posto per Canale 5 con L’Isola dei Famosi, in onda dalle 21.43 alle 25.18 e vista da 2.538.000 spettatori pari al 16.8% di share (La Isla Bonita finale 1.130.000 – 25.8%). PiazzaPulita su La7 ottiene la terza casella del podio con 1.029.000 spettatori per uno share del 6.3%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 7 aprile 2022: Mister Felicità su Rai2 ha interessato 645.000 spettatori pari al (2.9%), Red 2 su Italia 1 ha catturato l’attenzione di 1.159.000 spettatori (5.2%), Tocca a Noi – Musica per il Sociale su Rai3 con 658.000 spettatori (2.9%), Dritto e Rovescio su Rete4 con un a.m. di 955.000 spettatori (5.6%), la partita di Conference League Bodo Glimt-Roma su TV8 con 48.000 spettatori (3,7%), Pearl Harbor sul Nove con 334.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV Access Prime Time

Rai1 è medaglia d'oro anche negli ascolti TV ieri 7 aprile 2022 per l'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ottiene 5.181.000 spettatori con il 22%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ai ferma a 3.782.000 spettatori con uno share del 16%. NCIS su Italia 1 registra 1.402.000 spettatori con il 6.2%. Che Succ3de? su Rai3 ha intrattenuto 880.000 spettatori pari al 4%. Stasera Italia su Rete4 ha interessato 935.000 telespettatori (4.1%) nella prima parte e 934.000 (4%) nella seconda, mentre Otto e Mezzo su la7 lo supera ampiamente 1.660.000 spettatori (7.2%).

