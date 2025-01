Ascolti tv, Myrta Merlino inizia male il nuovo anno. Pomeriggio Cinque battuto da La vita in diretta

Ascolti tv ieri 7 gennaio 2025: La vita in diretta cala ma batte comunque Pomeriggio Cinque. Balzo in avanti per Ore 14

La vita in diretta fa un piccolo passo indietro rispetto ai numeri registrati alla Befana con 1.863.000 spettatori (18,80%) nella presentazione e 2.391.000 spettatori (20,71%) nel programma. Alberto Matano aveva iniziato la settimana su Rai1 con 2.252.000 spettatori (19.27%) nella presentazione e 2.714.000 spettatori (20.77%) nel programma.

La vita in diretta comunque batte Pomeriggio Cinque, che vede il ritorno alla conduzione di Myrta Merlino dopo che per il periodo delle feste alle redini del programma c'era Dario Maltese. Pomeriggio Cinque arriva infatti a 1.408.000 spettatori (14,03%) nella prima parte e 1.503.000 spettatori (12,96%) nella seconda parte. Myrta Merlino merito al suo futuro a Mediaset aveva così parlato a Il Messaggero: "Delogu e Crippa di Mediaset mi ripetono: 'Per noi sei un’istituzione'. Dall’azienda ricevo grandi attestati di stima. Ma sa come va. Mi siedo un momento qui fuori dagli studi al Palatino, qualcuno mi fotografa e racconta: 'La Merlino è pronta per la panchina'".

Grande balzo in avanti invece per Ore 14 che su Rai2 sale a 991.000 spettatori (8,30%) contro gli 899.000 spettatori (6.89%) della puntata precedente. Bene anche Andrea Delogu con La porta magica, che arriva a 391.000 spettatori (3,81%).