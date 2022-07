Ascolti TV ieri 7 luglio 2022: Tim Summer Hits cresce ed è secondo

Ascolti TV ieri 7 luglio 2022: il talk di Brindisi chiude con 765mila spettatori per il 6,3% di share

Don Matteo si conferma per l'ennessima volta re degli ascolti TV e spinge Rai1 al primo posto con 2.157.000 spettatori pari al 15.1% di share. Seconda posizione per Rai2 con Tim Summer Hits, che ha accompagnato 1.613.000 spettatori pari al 12.8% di share. Medaglia di bronzo per le repliche di Scherzi a Parte su Canale 5 con 1.118.000 spettatori pari al 8.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 7 luglio 2022 per le altre reti: Il cacciatore di nazisti su Rai3 con 688.000 spettatori (4.5%), Zona Bianca su Rete 4 con 765.000 spettatori (6.3%), FBI: Most Wanted su Italia 1 con 978.000 spettatori (6.5%), In onda su La7 con 554.000 spettatori (3.8%), Cops: una banda di poliziotti su TV8 con 375.000 spettatori (2.5%) e Una famiglia all’improvviso sul Nove con 343.000 spettatori (2.5%).

Ascolti TV ieri 7 luglio 2022 nell'access prime time

Rai1 è primo anche negli ascolti TV ieri 7 luglio 2022 con Techetechetè, visto da 3.016.000 spettatori con il 19%. Seguono poi per le altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.282.000 spettatori (14.3%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.070.000 spettatori (6.8%), Generazione Bellezza su Rai3 con 900.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole con 1.387.000 spettatori (8.6%), Controcorrente su Rete4 con 793.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 814.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte e In Onda su La7 con 910.000 spettatori (5.7 per cento).