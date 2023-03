Ascolti TV ieri 7 marzo 2023: Belve non decolla, Floris batte Berlinguer

Ascolti TV ieri 7 marzo 2023: DiMartedì è il primo talk con 1.12 milioni di spettatori per il 6,5% di share

Rai1 conquista il primo posto negli ascolti TV del martedì con la fiction Sei Donne – Il Mistero di Leila, che ha appassionato 3.254.000 spettatori pari al 17.4% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 con la partita Chelsea-Borussia Dortmund di Champions League, vista da 2.790.000 appassaionati pari al 13.9% di share. Le Iene su Italia 1 si piazzano sul gradino più basso del podio con 1.377.000 spettatori e il 10.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 7 marzo 2023 per le altre reti: la terza puntata di Belve su Rai2 con 1.061.000 spettatori (5.9%). Il programma della Fagnani cresce rispetto alla scorsa settimana ma stenta a decollare. Seguono poi CartaBianca su Rai3 con 882.000 spettatori (5.2%), Fuori dal Coro su Rete 4 con un a.m. di 902.000 spettatori (6.2%), diMartedì su La7 con 1.129.000 spettatori (6.5%), La Cometa degli Amanti su TV8 con 258.000 spettatori (1.3%) e Hitman – L’assassino sul Nove con 297.000 spettatori (1.5%).

Dopo l’ottimo bilancio di metà messa in onda della scorsa settimana, ieri, Flavio Montrucchio vola sul canale31 Real Time con la nona puntata di Primo Appuntamento che pur non essendo in onda sulla generalista, realizza un nuovo record di stagione nonostante la ricca offerta del martedì sera. Ecco gli ascolti: 450.000 spettatori con il 2.2% di share sul pubblico totale, vola anche il target di rete donne con il 3.6% di share e il picco che sfiora quasi 600.000 spettatori (567.000).

Ascolti TV ieri 7 marzo 2023 nell'access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV ieri 7 marzo 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che 4.419.000 spettatori con il 21.4% di share. Soliti Ignoti raggiunge 4.807.000 spettatori con il 22.2% di share. Seguono sulle altre reti: Striscina la Notizina su Canale 5 con 3.646.000 spettatori (17.2%), NCIS su Italia 1 con 1.546.000 spettatori (7.2%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.567.000 spettatori (7.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 995.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 1.020.000 spettatori (4.7%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.492.000 spettatori (6.9%).