Ascolti tv, Gentili con Le Iene al terzo posto. De Girolamo sotto il 2%

Ascolti tv ieri 7 novembre 2023: Avanti Popolo si ferma a 312mila spettatori per l'1,8% di share

Nonostante la Champions League abbia cannibalizzato gli ascolti tv ieri 7 novembre 2023 con la partita Milan-PSG (25% di share), la scorsa puntata de Le Iene si può definire un successo per la coppia formata da Veronica Gentili e Max Angioni. Il programma di Italia 1 è infatti al terzo posto in classifica, dietro al finale della fiction Per Elisa - Il caso Claps su Rai1, con 1.230.000 spettatori (8.4%). Settimana scorsa Le Iene aveva chiuso con 1.248.000 spettatori (9.5%).

Non si può invece parlare di successo per Nunzia De Girolamo con Avanti Popolo. Il people show di Rai3 continua a registrare ascolti tv davvero bassi, anche considerando l'effetto della Champions League. Ieri sera Avanti Popolo ha raggiunto 312.000 spettatori (1.8%). Lo scorso martedì invece aveva chiuso con 420.000 spettatori (2.7%).