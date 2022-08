Ascolti TV ieri 8 agosto 2022: Rai1 ancora prima, stabili Report e Zona Bianca

Sigfrido Ranucci in uno screenshot della puntata di "Report" del 1-11-2021, che tanto fa discutere

Ascolti TV ieri 8 agosto 2022: il programma con Ranucci chiude con 608mila spettatori per il 4,3% di share

Rai1 è regina dell'estate per gli ascolti TV con Belle & Sebastien - L'avventura continua grazie a 2.088.000 spettatori pari al 14.9% di share. Seguono in classifica le repliche di Michelle Impossible su Canale 5, che hanno divertito 1.331.000 spettatori pari all’11% di share. Medaglia di bronzo per 9-1-1 su Rai2 con 1.167.000 spettatori (7.7%) e 9-1-1 Lone Star con 964.000 spettatori (7.2%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 8 agosto 2022 per le altre reti: la partita di Coppa Italia Bologna-Cosenza su Italia 1 con 935.000 spettatori (6.6%), Report su Rai3 con 608.000 spettatori (4.3%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 770.000 spettatori (6.8%), La Corsa al Voto su La7 con 637.000 spettatori (4.8%), Gomorra – La Serie su TV8 con 490.000 spettatori (3,5%), Il Contadino cerca Moglie sul Nove con 346.000 spettatori (2.9%).

Ascolti TV ieri 8 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 è ancora prima negli ascolti TV ieri 8 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che ottiene 2.940.000 spettatori pari al 19.2%. Seguono poi per le altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.200.000 spettatori (14,3%), Coppa Italia Live su Italia 1 con 467.000 spettatori (3.2%), Generazione Bellezza su Rai3 con 849.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole con 1.236.000 spettatori (8%), Controcorrente su Rete 4 con 852.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 906.000 (5.9%) nella seconda, In Onda su La7 con 1.064.000 spettatori (7%).