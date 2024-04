Ascolti tv, L'Isola dei Famosi fa peggio del 2023. 100 minuti inizia al 5%

Ascolti tv ieri 8 aprile 2024: 100 minuti con Formigli (5,02%) batte Presa diretta (4,84%) e Quarta Repubblica (4.23%)

Canale 5 si piazza al vertice della classifica degli ascolti tv con la prima puntata della 18esima edizione de L'isola dei Famosi, che ha intrattenuto 2.602.000 spettatori con il 19.99% di share. Il reality lo scorso anno aveva iniziato con 2.919.000 spettatori (23.33%). Seconda posizione per Rai1 con Il clandestino, che ha incollato al video 3.581.000 spettatori pari al 19.6% di share. Segue poi Stasera tutto è possibile su Rai2 con 1.473.000 spettatori per l'8.66% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 8 aprile 2024 per le altre reti: Presa diretta - A tutto idrogeno su Rai3 con 994.000 spettatori (4.84%). La scorsa settimana Riccardo Iacona aveva ottenuto 1.303.000 spettatori (6.9%). Giustizia privata su Italia 1 con 1.248.000 spettatori (6.67%), Quarta repubblica su Rete 4 con 628.000 spettatori (4.23%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva chiuso con 680.000 spettatori (4.8%). Bruno Barbieri 4 Hotel su TV8 con 305.000 spettatori (1.5%), Piazzapulita - 100 minuti su La7 con 830.000 spettatori (5.02%). Little Big Italy sul Nove con 224.000 spettatori (1.5%).