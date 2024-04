Ascolti tv, Del Debbio fa bene anche di domenica. Brindisi surclassato

Ascolti tv ieri 7 aprile 2024: Del Debbio fa numeri molto più alti di Brindisi nella sua prima puntata domenicale

Rai1 vince negli ascolti tv della domenica con la replica di Makari, che ha interessato 2.601.000 spettatori pari al 16% di share. Lo show dei record su Canale 5 segue con 2.159.000 spettatori pari al 15.9% di share. Terzo posto per Dritto e rovescio su Rete 4 nel suo primo appuntamento domenicale arriva a 856.000 spettatori (6.6%). Giuseppe Brindisi nella settimana che precedeva la Pasqua con Zona Bianca aveva chiuso con 605.000 spettatori (4.3%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 7 aprile 2024 per le altre reti: 911 su Rai2 con 891.000 spettatori (5%), Indovina chi viene a cena su Rai3 con 1.109.000 spettatori (6.3%), Jurassic World su Italia 1 con 969.000 spettatori (6.2%), Domina su La7 con 212.000 spettatori (1.7%), Il giustiziere della notte su TV8 con 497.000 spettatori (3), Che tempo che fa - Best of sul Nove con 828.000 spettatori (4.5%). Nella precedente puntata Fabio Fazio aveva raggiunto 2.133.000 spettatori (10.2%) nella prima parte e 1.279.000 spettatori (10.6%) nella seconda parte.