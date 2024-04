Lite Del Debbio-Baby Touché, il trapper: "Ho preso più soldi di te in un mese". Le scuse del conduttore e la replica del 21enne

Feroce lite tra Paolo Del Debbio e Baby Touché durante l'ultima puntata della trasmissione di Rete4 "Dritto e rovescio". Il trapper 21enne, al secolo Mohamed Amine Amagour, padovano di origini marocchine, dopo essersi beccato con il pubblico in studio e con gli altri ospiti, è stato stato sgridato e invitato alla calma dagli assistenti di regia e dal conduttore stesso, che gli ha chiesto rispetto per sé e per gli spettatori. Dopo minuti di tensione, applausi di scherno, mezze frasi e toni minacciosi, il trapper si è alzato nuovamente in piedi con fare aggressivo. A quel punto Del Debbio gli si è avvicinato per farlo sedere. "Non toccarmi zio, non toccarmi, non passiamo a queste cose. Torna al tuo posto e io torno al mio", gli ha risposto il 21enne. "Il mio posto è ovunque", la replica spazientita del conduttore. "E allora anche il mio, altrimenti me ne vado". Del Debbio non se l’è fatto ripetere due volte, lo ha invitato a lasciare lo studio e alle resistenze del giovane ha chiesto l’intervento della sicurezza.

Il trapper Baby Touché lascia di nuovo lo studio#Drittoerovescio pic.twitter.com/OrngtPHoDo — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) April 4, 2024

Poi le scuse al pubblico a casa: "Chiedo veramente scusa ai telespettatori, oggi abbiamo raggiunto un livello di una bassezza totale. Mi scuso di aver invitato personaggi di questo tipo. Con questa arroganza, con questo modo di fare così becero".

A distanza di qualche ora, è stato di nuovo il trapper a tornare sulla vicenda, con una storia su Instagram.