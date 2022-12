Ascolti TV ieri 8 dicembre 2022: Ambra si prende la finale di X Factor

Ascolti TV ieri 8 dicembre 2022: si chiude la sedicesima stagione di X Factor. Piazza Pulita chiude con 937mila spettatori e il 6,6% di share

La seconda puntata di Incastrati su Canale 5 vince negli ascolti TV con 3.506.000 spettatori (19.6%). Per il ciclo Purchè Finisca Bene su Rai1, Diversi come Due Gocce d’Acqua arriva secondo con 2.743.000 spettatori pari al 15.5%. Terzo posto per Piazza Pulita su La7 con 937.000 spettatori con uno share del 6.6%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 8 dicembre 2022 per le altre reti: C’è di Nuovo su Rai2 con 482.000 spettatori (2.9%), Point Break su Italia 1 con 673.000 spettatori (3.6%), Brian Banks – La Partita della Vita su Rai3 con 851.000 spettatori (4.5%), The Terminal su Rete 4 con un a.m. di 590.000 spettatori (3.6%), la finale di X Factor 16 su TV8 con 772.000 spettatori (5.2%). In totale su tutte le piattaforme il talent chiude con 1.563.000 spettatori pari al 10.1% di share. Sulle tracce dell’assassino: il caso Yara sul Nove con 298.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV ieri 8 dicembre 2022 nel'access prime time

Canale 5 vince anche negli ascolti TV ieri 8 dicembre 2022 nell'access prime time con Striscia la Notizia con 4.265.000 spettatori e il 21.2% di share. Seguono sulle altre reti: Soliti Ignoti su Rai1 con 3.253.000 spettatori (16.1%), NCIS su Italia 1 con 1.127.000 spettatori (5.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.338.000 spettatori (6.8%), Stasera Italia su Rete 4 con 842.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 954.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.533.000 spettatori (7.6%).