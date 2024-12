Ascolti tv, Verissimo vince la partita con Domenica In con ospite la sorella di Giulia Tramontano

Ascolti tv ieri 8 dicembre 2024: Domenica In chiude in calo con ospiti i Ricchi e Poveri ma è stato spezzato dallo speciale del TG1 sul Papa

Domenica In con ospiti i Ricchi e Poveri scende a 2.325.000 spettatori (17.5%) nella prima parte e 1.976.000 spettatori (15.8%) nella seconda parte di 20 minuti. Va detto che il programma di Rai1 è stato spezzato dall'omaggio di Papa Francesco alla Statua dell'Immacolata trasmesso dal TG1 (2.155.000 – 17.8%). Ne I Saluti di Mara quindi totalizza 1.902.000 spettatori (15.8%).

Domenica In nella precedente puntata aveva collezionato 2.488.000 spettatori (18.1%) nella presentazione, 2.823.000 spettatori (21.6%) nella prima parte, 2.296.000 spettatori (19.8%) nella seconda parte e 2.016.000 spettatori (16.8%) ne I Saluti di Mara.

Amici di Maria De Filippi su Canale 5 si ferma a 2.642.000 spettatori (20.3%) contro i 2.969.000 spettatori (23.1%) della scorsa settimana. In calo anche Verissimo con ospiti l'attore James Franco e Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa da Alessandro Impagnatiello condannato all'ergastolo. Il programma di Canale 5 intrattiene 2.427.000 spettatori (20.3%) nella prima parte, 2.497.000 spettatori (18.8%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.302.000 spettatori (16%) nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo.

"Ancora oggi, a volte, mi chiedo come sia successo a noi. Ancora oggi non so come sia possibile che mia sorella - così sensibile - non abbia potuto vedere il male che c'era in quell'essere che non riesco a chiamare uomo perché è quanto di più lontano c'è dall'umanità", dice Chiara Tramontano a proposito della sorella

La scorsa settimana Silvia Toffanin dopo il grande successo di This is Me aveva ottenuto il record stagionale di 2.561.000 spettatori (22.5%) nella prima parte, 2.436.000 spettatori (18.2%) nella seconda parte e 2.476.000 spettatori (16.7%) nell'ultima parte.