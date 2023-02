Ascolti TV ieri 8 febbraio 2023: Sanremo stacca tutti, Chi l'ha visto secondo

Ascolti TV ieri 8 febbraio 2023: il programma condotto dalla Sciarelli ottiene 1.2 milioni di spettatori per il 5,62% di share

Come prevedibile Sanremo 2023 si conferma al primo posto negli ascolti TV anche nella seconda serata con 10.545.000 spettatori pari al 62.3% di share. Sanremo Start arriva a 12.278.000 spettatori e il 48.97% di share. Seconda posizione per Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.209.000 spettatori e il 5.62% di share. Medaglia di bronzo per Canale 5 con Compromessi sposi, che ha raggiunto 987.000 spettatori con il 4.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 8 febbraio 2023 per le altre reti: American Assassin su Rai2 con 382.000 spettatori (1.61%), Giustizia privata su Italia1 con 981.000 spettatori (4.16%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 438.000 spettatori (2.31%), Atlantide su La7 con 405.000 spettatori (2.1%) e Name that Tune – Indovina la Canzone su TV8 con 102.000 spettatori (0.4%).

Ascolti TV ieri 8 febbraio 2023 nell'access prime time

Rai1 vince anche negli ascolti TV ieri 8 febbraio 2023 nell'access prime time con Primafestival, che ottiene 8.932.000 spettatori con il 38.91%. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 2.914.000 spettatori (11.31%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.229.000 spettatori (4.97%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.153.000 spettatori (4.88%), Stasera Italia su Rete 4 con 832.000 spettatori (3.52%) nella prima parte e 623.000 spettatori (2.42%) nella seconda parte.