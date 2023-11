Ascolti tv, Chi l'ha visto? batte Canale 5. Cresce anche Fuori dal Coro

Ascolti tv ieri 8 novembre 2023: il talk di Rete 4 raggiunge 894mila spettatori per il 6,7% di share

Rai1 vince negli ascolti tv con la replica de Il Commissario Montalbano, che ottiene 2.928.000 spettatori pari al 18% di share. Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.863.000 spettatori pari all’11.9% di share. Settimana scorsa Federica Sciarelli aveva ottenuto 1.863.000 spettatori (11.5%). Medaglia di bronzo invece per Il diavolo veste Prada su Canale 5 con 1.818.000 spettatori per l'11.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 8 novembre 2023 per le altre reti: l'ultima puntata di Corpo Libero su Rai2 con 421.000 spettatori (2.5%), Die Hard – Un buon giorno per morire su Italia 1 con 955.000 spettatori (5.5%), Fuori dal Coro su Rete 4 con 894.000 spettatori (6.7%). Lo scorso mercoledì Mario Giordano aveva raggiunto 860.000 spettatori (6.3%), Una Giornata Particolare su La7 con 787.000 spettatori (4.8%), X Factor su TV8 con 410.000 spettatori (3.1%), Un fantastico via vai sul Nove con 297.000 spettatori (1.8%).